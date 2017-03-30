25/02/25
SERENITY IN MURDER
Timeless Reverie
25/02/25
ESTREMA FORTEZZA
La Ballata del Re Cervo e del Cacciatore
28/02/25
YEAR OF THE COBRA
Year Of The Cobra
28/02/25
ENEMY INSIDE
Venom
28/02/25
CELESTIAL SCOURGE
Observers of the Inevitable
28/02/25
VENOMOUS ECHOES
Dysmor
28/02/25
CLOAKROOM
Last Leg of the Human Table
28/02/25
VACUOUS
In His Blood
28/02/25
WANTON ATTACK
Brinnande Jord
28/02/25
RITUAL ASCENSION
Profanation of the Adamic Covenant
25/02/25
TOM MEIGHAN
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
26/02/25
SAXON + GUEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL\\\'ADDA (MI)
26/02/25
SHANDON
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
27/02/25
TRIBULATION + LIVGONE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
27/02/25
PLANET OF ZEUS + BOTTOMLESS
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
27/02/25
TOM MEIGHAN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
27/02/25
RICK WAKEMAN
TEATRO COMUNALE - THIENE (VI)
28/02/25
LAIBACH
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA
28/02/25
TOM MEIGHAN
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
28/02/25
RICK WAKEMAN
TEATRO COMUNALE TIRINNANZI - LEGNANO (MI)