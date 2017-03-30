     
 
IN EVIDENZA
Album

Dream Theater
Parasomnia
Autoprodotti

All That Remains
Antifragile
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/02/25
SERENITY IN MURDER
Timeless Reverie

25/02/25
ESTREMA FORTEZZA
La Ballata del Re Cervo e del Cacciatore

28/02/25
YEAR OF THE COBRA
Year Of The Cobra

28/02/25
ENEMY INSIDE
Venom

28/02/25
CELESTIAL SCOURGE
Observers of the Inevitable

28/02/25
VENOMOUS ECHOES
Dysmor

28/02/25
CLOAKROOM
Last Leg of the Human Table

28/02/25
VACUOUS
In His Blood

28/02/25
WANTON ATTACK
Brinnande Jord

28/02/25
RITUAL ASCENSION
Profanation of the Adamic Covenant

CONCERTI

25/02/25
TOM MEIGHAN
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

26/02/25
SAXON + GUEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL\\\'ADDA (MI)

26/02/25
SHANDON
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

27/02/25
TRIBULATION + LIVGONE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

27/02/25
PLANET OF ZEUS + BOTTOMLESS
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

27/02/25
TOM MEIGHAN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

27/02/25
RICK WAKEMAN
TEATRO COMUNALE - THIENE (VI)

28/02/25
LAIBACH
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA

28/02/25
TOM MEIGHAN
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)

28/02/25
RICK WAKEMAN
TEATRO COMUNALE TIRINNANZI - LEGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
TOM MEIGHAN
28/02/2025
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
https://www.facebook.com/events/1315143649860087
ULTIMI COMMENTI
24/02/2025 - 11:16
KERRY KING: al lavoro su un nuovo disco solista
24/02/2025 - 18:26
KARL COCHRAN: è deceduto il chitarrista di Joe Lynn Turner ed ex-Kiss
24/02/2025 - 10:56
FORBIDDEN: in studio di registrazione per del materiale inedito
22/02/2025 - 10:05
NANOWAR OF STEEL: pubblicano la versione fixata di ''Helloworld.java''
22/02/2025 - 00:04
DISTURBED: disponibile il nuovo singolo ''I Will Not Break''
06/02/2025 - 17:09
AC/DC: online la mappa e i biglietti del concerto di luglio
21/02/2025 - 21:17
G3: in streaming il brano ''Born to Be Wild''
22/02/2025 - 00:02
SMITH/KOTZEN: ascolta l’inedita ‘‘Black Light’’
20/02/2025 - 15:56
IN THE WOODS...: ascolta il singolo ''The Things You Shouldn’t Know''
22/02/2025 - 00:05
CAPTAIN BLACK BEARD: ad aprile il nuovo album ‘‘Chasing Danger’’, ascolta ‘AI Lover’’
ULTIMI COMMENTI
23/02/2025
Live Report
PANTERA + POWER TRIP + KING PARROT
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 12/02/2025
30/01/2025
Live Report
MAGNUM
O2 Forum Kentish Town, London, 21/01/2025
14/02/2025
Live Report
BLAZE BAYLEY
Traffic Live Club, Roma (RM), 08/02/2025
06/04/2017
Live Report
BLAZE BAYLEY + ADAMAS
Officine Sonore, Vercelli (VC) - 30/03/2017
22/12/2024
Live Report
ANTHRAX + KREATOR + TESTAMENT
Alcatraz, Milano (MI), 06/12/2024
ULTIMI COMMENTI
75
83
73
70
92
75
69
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     