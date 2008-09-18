14/03/25
ENVY OF NONE
Stygian Wavz
14/03/25
WARBRINGER
Wrath and Ruin
14/03/25
CARTILAGE
Tales from the Entrails: A Necrology
14/03/25
RWAKE
The Return of Magik
14/03/25
STORM SEEKER
Set the Sails
14/03/25
DOROTHY
The Way
14/03/25
TEMPERANCE
From Hermitage to Europe [Live Album]
14/03/25
NITE
Cult of the Serpent Sun
14/03/25
HELVITNIR
Wolves of the Underworld
14/03/25
WOMBBATH
Beyond The Abyss
10/03/25
SUFFOCATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
10/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
TEATRO COMUNALE - VICENZA
11/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
12/03/25
TEMPERANCE + IGNEA + INDUCTION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
12/03/25
WHISPERING SONS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309/4 - FIRENZE
13/03/25
SAM FENDER
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO
13/03/25
WHISPERING SONS
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA
13/03/25
SAM FENDER + CMAT
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO
13/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
14/03/25
STORMLORD + MADVICE + MAULED + IN AEVUM AGERE + DOWNBURST
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)