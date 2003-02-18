     
 
IN EVIDENZA
Album

Frozen Crown
War Hearts
Autoprodotti

Colonnelli
Gli Implacabili
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead

10/01/25
MALIA
One Grass Skirt to London

10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers

10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]

10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces

10/01/25
TREMONTI
The End Will Show Us How

14/01/25
RUDRA
Antithesis

14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side

17/01/25
Haxkapell
Om Jordens Blod och Urgravens Grepp

CONCERTI

09/01/25
BLUES FOR PINO
BLUE NOTE - MILANO

10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

10/01/25
LLEROY + DIEVEL + KHA!
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

10/01/25
DIAFRAMMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

11/01/25
MOONLABYTE + UNSAVED
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA

11/01/25
MEATWARE
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO
DETTAGLI EVENTO
MOONLABYTE + UNSAVED
11/01/2025
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA
https://www.facebook.com/events/1375493506763264?active_tab=about
ULTIMI COMMENTI
08/01/2025 - 00:04
TARJA: online il live video di ''Never Enough''
07/01/2025 - 20:40
SPV: lutto per la morte del fondatore dell'etichetta discografica
07/01/2025 - 20:35
THE DARKNESS: disponibile un nuovo singolo
07/01/2025 - 19:16
HEAVY LOAD: annunciano la morte di Ragne Walhquist
07/01/2025 - 20:49
PATTERN-SEEKING ANIMALS: in uscita a febbraio il nuovo album
08/12/2024 - 17:37
IRON MAIDEN: annunciato il sostituto di Nicko McBrain
05/01/2025 - 22:06
WINTERSUN: quasi terminati i lavori del nuovo album
07/01/2025 - 15:40
RIVERSIDE: il live video di ''Friend or Foe?'' dal nuovo live album
06/01/2025 - 21:04
UNLEASHED: è scomparso Fredrik Lindgren
05/01/2025 - 21:33
AMORPHIS: al lavoro sul nuovo album
ULTIMI COMMENTI
06/01/2025
Articolo
L`ANNO DI METALLIZED IN NUMERI
Retrospettiva statistica - 2024
02/12/2024
Live Report
BRYAN ADAMS
UnipolForum, Assago (MI), 09/11/2024
27/12/2024
Articolo
I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO
Previsioni per il 2025
20/02/2003
Live Report
OPETH
New Age, Roncade (TV), 18/02/2003
25/12/2024
Articolo
BUON NATALLO
PARTE SESTA: Il Secret Santa
ULTIMI COMMENTI
75
80
95
79
72
81
75
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     