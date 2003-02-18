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10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

10/01/25
LLEROY + DIEVEL + KHA!
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

10/01/25
DIAFRAMMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

10/01/25
ASTRALINE + GRETA GRIDA + RED SKY + VÓSSEL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

11/01/25
MOONLABYTE + UNSAVED
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA

11/01/25
MEATWARE
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO
DETTAGLI EVENTO
ASTRALINE + GRETA GRIDA + RED SKY + VÓSSEL
10/01/2025
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
https://www.facebook.com/events/1307365613603455/
GRUPPI
20:30 Apertura porte
21:00 - 21:30 - Vóssel
21:45 - 22:15 - Red Sky
22:30 - 23:00 - Greta Grida
23:15 - 23:45 - Astraline
NOTE
BIGLIETTI
In prevendita: Disponibili su Dice a 8,50€ + ddp
Alla cassa: 10€ la sera dell’evento
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