14/01/25
RUDRA
Antithesis
14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side
17/01/25
AXETASY
Withering Tides
17/01/25
DRAGONKNIGHT
Legions
17/01/25
TIME RIFT
In Flight
17/01/25
HESPERIA
Fra li monti sibillini
17/01/25
SARCATOR
Swarming Angels & Flies
17/01/25
STEVE HACKETT
Live Magic at Trading Boundaries
17/01/25
THE BIG DEAL
Electrified
17/01/25
DARK FORTRESS
Anthems from Beyond the Grave [Live Album]
11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA
11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
11/01/25
MOONLABYTE + UNSAVED
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA
11/01/25
MEATWARE
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO
11/01/25
NIGHT IN ATHENS
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA
11/01/25
THE OLDY BASTARDS + ABBINORMAL + IN-SIGHT + WICKED WAVE
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO
12/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
13/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)
15/01/25
DARK FUNERAL + FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + KAMI NO IKARI
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)