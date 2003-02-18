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DARK FORTRESS
Anthems from Beyond the Grave [Live Album]

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11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

11/01/25
MOONLABYTE + UNSAVED
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA

11/01/25
MEATWARE
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

11/01/25
NIGHT IN ATHENS
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA

11/01/25
THE OLDY BASTARDS + ABBINORMAL + IN-SIGHT + WICKED WAVE
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

12/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

13/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

15/01/25
DARK FUNERAL + FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + KAMI NO IKARI
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
DETTAGLI EVENTO
THE OLDY BASTARDS + ABBINORMAL + IN-SIGHT + WICKED WAVE
11/01/2025
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO
https://www.facebook.com/events/474374689046085/
NOTE
Ingresso Live: 5€
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