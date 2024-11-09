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UNCLE ACID & THE DEADBEATS
PALCO 19, VIA OSPEDALE 19 - ASTI

18/01/25
ANCILLOTTI + SCALA MERCALLI
SPAZIO WEBO, VIA Y. A. GAGARIN 161 - PESARO (PU)

18/01/25
PANDEMONIUM OVER LUGANO
STUDIO FOCE, VIA FOCE 1 – LUGANO

18/01/25
A DAY OF DARKNESS II
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

18/01/25
MILADY METAL FEST
ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 1 - MANTOVA

18/01/25
DIEGO BANCHERO TRIO + TAL NEUNDER
L\'ANGELO AZZURRO, VIA BORZOLI 39/C - GENOVA

18/01/25
NECRODEATH + OBSCURA QALMA + HARKANE + LUX MORTALIS
REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

18/01/25
WITHIN DESTRUCTION + BOWIE + OCEAN GODDESS
ASTRO CLUB, VIA G. PUCCINI 141 – FONTANAFREDDA (PORDENONE)

18/01/25
SUPERHORROR
ROCK’N’ROLL - RHO (MI)

18/01/25
SYMPHONIA + EROIKA
ARAN ISLAND, VIA BARBERINESE 79/81 - CAMPI BISENZIO (FI)
DETTAGLI EVENTO
NANOWAR OF STEEL
18/01/2025
UMBRIACON FESTIVAL, UMBRIAFIERE - BASTIA UMBRA (PERUGIA)
https://www.facebook.com/61551379600054/posts/122170182146045986/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
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