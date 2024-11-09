24/01/25
AVATARIUM
Between You, God, The Devil and The Dead
24/01/25
BUMBLEFOOT
Bumblefoot ...Returns!
24/01/25
THE GREAT OLD ONES
Kadath
24/01/25
MOGWAI
The Bad Fire
24/01/25
UNREQVITED
A Pathway to the Moon
24/01/25
THIN LIZZY
Acoustic Sessions
24/01/25
NEKOMATA
Euphoria
24/01/25
LABYRINTH
In the Vanishing Echoes of Goodbye
24/01/25
THE FERRYMEN
Iron Will
24/01/25
END OF GREEN
Twinfinity
18/01/25
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
PALCO 19, VIA OSPEDALE 19 - ASTI
18/01/25
ANCILLOTTI + SCALA MERCALLI
SPAZIO WEBO, VIA Y. A. GAGARIN 161 - PESARO (PU)
18/01/25
PANDEMONIUM OVER LUGANO
STUDIO FOCE, VIA FOCE 1 – LUGANO
18/01/25
A DAY OF DARKNESS II
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
18/01/25
MILADY METAL FEST
ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 1 - MANTOVA
18/01/25
DIEGO BANCHERO TRIO + TAL NEUNDER
L\'ANGELO AZZURRO, VIA BORZOLI 39/C - GENOVA
18/01/25
NECRODEATH + OBSCURA QALMA + HARKANE + LUX MORTALIS
REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
18/01/25
WITHIN DESTRUCTION + BOWIE + OCEAN GODDESS
ASTRO CLUB, VIA G. PUCCINI 141 – FONTANAFREDDA (PORDENONE)
18/01/25
SUPERHORROR
ROCK’N’ROLL - RHO (MI)
18/01/25
SYMPHONIA + EROIKA
ARAN ISLAND, VIA BARBERINESE 79/81 - CAMPI BISENZIO (FI)