01/03/25
AS THE WORLD DIES
Nebula
04/03/25
FRACTAL UNIVERSE
The Great Filters
06/03/25
ISTAPP
Sól Tér Sortna
07/03/25
SCALPTURE
Landkrieg
07/03/25
IMPURITY
The Eternal Sleep
07/03/25
OVERDRIVERS
Glory or Nothing
07/03/25
THIS GIFT IS A CURSE
Heir
07/03/25
CROWN MAGNETAR
Punishment
07/03/25
MINDWARS
V [Reissue]
07/03/25
SHRINE OF DENIAL
I, Moloch
01/03/25
NARGAROTH + ADVERSAM + BLACK RAPTUS + DEMONIUM ASCENSION
CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO)
01/03/25
DOMINE & EMBRACE OF SOULS +Special Guest
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
01/03/25
RICK WAKEMAN
TEATRO GAVAZZENI - SERIATE (BG)
01/03/25
URAL + UGLY GOD BASTARDS + BAD NEWS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
01/03/25
TREVES BLUES BAND & LOU MARINI
SANTOMATO LIVE CLUB, VIA MONTALESE 25/A - PISTOIA
01/03/25
DISTRUZIONE + CRIMINAL MADHOUSE CONSPIRACY + LESNAR SUPLEX
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
02/03/25
DEWOLFF
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
02/03/25
RICK WAKEMAN
AUDITORIUM PAGANINI - PARMA
03/03/25
MICHAEL KIWANUKA
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
03/03/25
RICK WAKEMAN
TEATRO DIEGO FABBRI - FORLÌ