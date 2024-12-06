     
 
IN EVIDENZA
Album

Cats in Space
Time Machine
Autoprodotti

Colonnelli
Gli Implacabili
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/01/25
AVATARIUM
Between You, God, The Devil and The Dead

24/01/25
UNREQVITED
A Pathway to the Moon

24/01/25
MOGWAI
The Bad Fire

24/01/25
THIN LIZZY
Acoustic Sessions

24/01/25
NEKOMATA
Euphoria

24/01/25
LABYRINTH
In the Vanishing Echoes of Goodbye

24/01/25
RIVERSIDE
Live ID.

24/01/25
TORMENTOR TYRANT
Excessive Escalation of Cruelty

24/01/25
BONFIRE
Higher Ground

24/01/25
THE FERRYMEN
Iron Will

CONCERTI

23/01/25
TRAITRS
ROCK’N’ROLL CLUB - RHO (MI)

24/01/25
PADOVA BLACK METAL FEST III
GRIND HOUSE CLUB, VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 37 - PADOVA

24/01/25
ROCKETS
TEATRO ASTRA - SCHIO (VI)

24/01/25
KINGCROW + GHOST ON MARS + HEARTACHE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

24/01/25
REVERIE + PUT PÚRANA + DAGERMAN
SOS FORNACE, VIA RISORGIMENTO 18 - RHO

24/01/25
LET THEM FALL + A REASON TO BEGIN
HYDRO, VIA GIOVANNI BATTISTA SERRALUNGA 25 - BIELLA

24/01/25
THE WINSTONS + THOMAS GREENWOOD & THE TALISMANS
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

24/01/25
MET & PAUL AUDIA BAND
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

24/01/25
LABYRINTH + DRAGONHAMMER + HOLY SHIRE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

24/01/25
DOOM OVER BARI
NEVERMIND MUSIC CLUB, VIA MAURO AMORUSO MANZARI 62/7A - BARI
DETTAGLI EVENTO
DONE WITH WORLD + NOTHING TO EMBRACE + CRUMB?!
24/01/2025
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
ULTIMI COMMENTI
22/01/2025 - 17:52
DREAM THEATER: il video del singolo ''Midnight Messiah''
22/01/2025 - 17:32
NANOWAR OF STEEL: un concerto la prossima estate
22/01/2025 - 17:12
CRADLE OF FILTH: ecco i dettagli di ''The Screaming Of The Valkyries'', online un singolo
22/01/2025 - 17:05
NINE INCH NAILS: una data in Italia
21/01/2025 - 00:01
JOHN SYKES: addio all'ex-Thin Lizzy e Whitesnake
21/01/2025 - 14:09
DRUDKH: pubblicata la nuova ''The Eve'' dal nuovo album ''Shadow Play''
21/01/2025 - 00:10
CRAZY LIXX: il video del nuovo singolo ''Hunt for Danger''
21/01/2025 - 00:17
DIRTY HONEY: annunciano ''Mayhem & Revelry Live'', ecco dettagli e singolo
20/01/2025 - 10:49
L.A. GUNS: ad aprile esce il nuovo ''Leopard Skin''
20/01/2025 - 16:58
FRANTIC FEST: nuove conferme tra cui Carcass, Sigh, Zeal & Ardor, Brujeria ed
ULTIMI COMMENTI
16/01/2025
Articolo
HOLLYBLOOD
#32 - Nosferatu
27/12/2024
Articolo
I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO
Previsioni per il 2025
06/12/2024
Articolo
ABORYM
CULTURA DEL CHAOS - La biografia degli Aborym
12/01/2025
Articolo
METALLIZED CHARTS 2024
Le classifiche della Redazione
06/01/2025
Articolo
L`ANNO DI METALLIZED IN NUMERI
Retrospettiva statistica - 2024
ULTIMI COMMENTI
83
65
95
53
90
82
68
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     