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PADOVA BLACK METAL FEST III
GRIND HOUSE CLUB, VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 37 - PADOVA

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TEATRO ASTRA - SCHIO (VI)

24/01/25
KINGCROW + GHOST ON MARS + HEARTACHE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

24/01/25
REVERIE + PUT PÚRANA + DAGERMAN
SOS FORNACE, VIA RISORGIMENTO 18 - RHO

24/01/25
LET THEM FALL + A REASON TO BEGIN
HYDRO, VIA GIOVANNI BATTISTA SERRALUNGA 25 - BIELLA

24/01/25
THE WINSTONS + THOMAS GREENWOOD & THE TALISMANS
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

24/01/25
MET & PAUL AUDIA BAND
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

24/01/25
LABYRINTH + DRAGONHAMMER + HOLY SHIRE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

24/01/25
DOOM OVER BARI
NEVERMIND MUSIC CLUB, VIA MAURO AMORUSO MANZARI 62/7A - BARI

24/01/25
RAINSWEPT + MELTING SKIES + 10 TON HAMMER + MCLOVER
INK CLUB, VIA GIOSUÈ CARDUCCI 4 - BERGAMO
DETTAGLI EVENTO
HOLY SHIRE + IMAGO IMPERII + OUT OF TIME
25/01/2025
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/930098155974343?active_tab=about
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