07/02/25
SAOR
Amidst the Ruins
07/02/25
MARKO HIETALA
Roses from the Deep
07/02/25
SABER
Lost in Flames
07/02/25
OBSCURA
A Sonication
07/02/25
JINJER
Duél
07/02/25
EREB ALTOR
Hälsingemörker
07/02/25
BERLIAL
Nourishing the Disaster to Come
07/02/25
-(16)-
Guides For The Misguided
07/02/25
DREAM THEATER
Parasomnia
07/02/25
THUNDERMOTHER
Dirty & Divine
02/02/25
AIRBOURNE
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
02/02/25
DEFEATED SANITY + TO VIOLENTLY VOMIT + PUTRID PILE
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
02/02/25
THE RUMJACKS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
03/02/25
AIRBOURNE
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
05/02/25
OBSCURA + RINGS OF SATURN + GOROD
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
06/02/25
BLAZE BAYLEY
ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 1 - MANTOVA
06/02/25
GHIGO RENZULLI
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
07/02/25
BLAZE BAYLEY
HOUSE OF ROCK, VIA POMPOSA 55 - RIMINI
07/02/25
REVERBER + SOUTHERN DRINKSTRUCION + HELLIGATORS + PHANTOM MENACE
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
07/02/25
𝗪𝗘 𝗙𝗨𝗖𝗞𝗜𝗡\' 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 (day 1)
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)