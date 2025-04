DETTAGLI EVENTO MAXIMUM FESTIVAL 2025 21/04/2025 ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV) https://www.facebook.com/events/949760323482150 GRUPPI

ACID MAMMOTH

CUT

GOTHO

SMALL JACKETS

COLTAINE

ANIMAUX FORMIDABLES

BOSCO SACRO

MAD DOGS

RED SUN

KRÖWNN

VEUVE

FRANA

STILL HOUSE

ZETSU

UROBORUS NOTE

Ingresso 10 euro +ddp per i primi 100 prenotati online, con tessera e CD/LP incluso.

Alla cassa 15 euro, con tessera e CD/LP incluso.

Ingresso riservato ai soci di Go Down Records aps.

Pre-tesseramento da smartphone compilando questo modulo https://www.wallyfor.com/step1.php?idcode=5353