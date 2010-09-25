07/02/25
SAOR
Amidst the Ruins
07/02/25
BERLIAL
Nourishing the Disaster to Come
07/02/25
MARKO HIETALA
Roses from the Deep
07/02/25
SABER
Lost in Flames
07/02/25
-(16)-
Guides For The Misguided
07/02/25
JINJER
Duél
07/02/25
EREB ALTOR
Hälsingemörker
07/02/25
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A Sonication
07/02/25
THUNDERMOTHER
Dirty & Divine
07/02/25
DREAM THEATER
Parasomnia
01/02/25
ROME
REVOLUTION LIVE CLUB - COLCERESA (VI)
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THE RUMJACKS
ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 1 - MANTOVA
01/02/25
GHIGO RENZULLI
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI, 8/B - BOLOGNA
01/02/25
NECRODEATH + DOOMRAISER + FUNERAL MANTRA + INFERNALIEN
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
01/02/25
PSYCHODELICE FEST
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
01/02/25
GAME OVER + DAMNATION
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
01/02/25
WITCHUNTER + AXEBLADE
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66/B - TORINO
01/02/25
ROOR EXPLO + FINEVITA + LACERHATE + SKULLD
C.S.A.PACÌ PACIANA - BERGAMO
01/02/25
MACHINE GUN KELLY + GOTHAM
SPAZIO AUTOGESTITO BABILONIA, VIA STERIA 24D - CERVO (IM)
01/02/25
PLOHO + ECHOES IN MIND + LORD GEN\'O
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)