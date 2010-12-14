12/04/25
ELDERWIND
Older than Ancient
15/04/25
SUMAC
The Film
17/04/25
RED MOON ARCHITECT
October Decay
18/04/25
DORMANT ORDEAL
Tooth and Nail
18/04/25
LAURENNE/LOUHIMO
Falling Through Stars
18/04/25
SUPERHEAVEN
Superheaven
18/04/25
RUSS BALLARD
Songs From The Warehouse/The Hits Rewired
18/04/25
INFECTION CODE
Culto
18/04/25
SVNTH
Pink Noise Youth
18/04/25
KARG
Marodeur
12/04/25
MARCIN
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA
12/04/25
REDRAW + NOISE IN MYSELF + VIDE
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
12/04/25
ABSU + STORMCROW
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
12/04/25
ABSU + ZEMIAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
12/04/25
HIGH FADE
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
12/04/25
THE LAST INTERNATIONALE
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
12/04/25
EMBRACE OF THORNS + KHNVM
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
13/04/25
MARCIN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
13/04/25
PATRIARKH + DOGMA + guests
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)
14/04/25
PIERO PELÙ
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO