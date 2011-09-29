     
 
25/09/25
NAILED TO OBSCURITY
Generation Of The Void

26/09/25
IGORRR
Amen

26/09/25
THE VINTAGE CARAVAN
Portals

26/09/25
RAGE
A New World Rising

26/09/25
FAUNA
Ochre & Ash

26/09/25
ABRAHAM
idsungwüssä

26/09/25
FROSTMOON ECLIPSE
As Time Retreats

26/09/25
DYING WISH
Flesh Stays Together

26/09/25
RISEN ATLANTIS
Power to the Past

26/09/25
PARADOX
Mysterium

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
07/12/2025
LEGEND CLUB - MILANO
ECLIPSE +
REACH +
ANDY AND THE ROCKETS
20/09/2025 - 10:39
CHEZ KANE: a marzo il nuovo album ''Reckless'', ascolta la titletrack
23/09/2025 - 23:15
STRYPER: i dettagli del disco natalizio ''The Greatest Gift of All''
24/09/2025 - 20:22
ECLIPSE: una data a Milano a dicembre
22/09/2025 - 18:08
DREAM THEATER: a novembre il nuovo live album
22/09/2025 - 18:30
SERJ TANKIAN: ecco il singolo ''Things Unspoken''
22/09/2025 - 18:50
THE GATHERING: il prossimo maggio in Italia assieme ad Anneke van Giersbergen
23/09/2025 - 21:49
AQUILLA: ecco il singolo ''Battalion 31''
16/09/2025 - 12:47
AT THE GATES: è morto Tomas ''Tomp'' Lindberg
23/09/2025 - 11:19
KARU: a novembre il nuovo ''Perdition''
18/09/2025 - 12:16
IRON MAIDEN: una data a San siro nel 2026
02/12/2013
Articolo
CHRISTIAN METAL ITALIANO
La musica del diavolo o dell'acquasanta?
29/06/2023
Live Report
KISS + SKID ROW - LUCCA SUMMER FESTIVAL
Piazza Napoleone, Lucca (LU), 29/06/2023
29/09/2011
Articolo
NON E' UN PAESE PER METALLARI
Sono stato al Big Four e al Gods, supporto il metal. Ma anche no.
14/08/2025
Live Report
NECRODEATH + MORTUARY DRAPE + DEATHLESS LEGACY + NECROART
Metal Midnight Forest / KaPtura Festival, Piea (AT), 25/07/2025
30/03/2019
Articolo
MOTLEY CRUE
The Dirt - Il film visto da Metallized
