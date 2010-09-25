     
 
IN EVIDENZA
Album

Helstar
The Devil’s Masquerade
Autoprodotti

Dax Riggs
7 Songs for Spiders
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/10/25
OVO
Gemma

03/10/25
DOLMEN GATE
Echoes of Ancient Tales

03/10/25
AFI
Silver Bleeds the Black Sun...

03/10/25
AUTHOR & PUNISHER
Nocturnal Birding

03/10/25
SIENA ROOT
Made in KuBa [Live Album]

03/10/25
THRICE
Horizons/West

03/10/25
STEVE PORCARO
The Very Day

03/10/25
MICHAEL SCHENKER GROUP
Dont Sell Your Soul

03/10/25
CROWN LANDS
Ritual I & II

03/10/25
HOODED MENACE
Lachrymose Monuments of Obscuration

CONCERTI

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
DETTAGLI EVENTO
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
07/04/2026
ALCATRAZ - MILANO
GRUPPI
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ULTIMI COMMENTI
26/09/2025 - 21:29
LUPPOLO IN ROCK: svelate le prime band dell'edizione 2026 del festival cremonese
26/09/2025 - 21:16
KREATOR: i dettagli del nuovo album ''Krushers of the World'' e il video di ''Seven Serpents''
25/09/2025 - 21:15
TREAT: a novembre il nuovo ''The Wild Card'', ecco ''1985''
26/09/2025 - 21:23
JUDAS PRIEST: ascolta la cover di ''War Pigs'' con Ozzy Osbourne
25/09/2025 - 18:28
CHAT PILE: ecco il video di ''Demon Time'' con Hayden Pedigo
25/09/2025 - 18:18
AGNOSTIC FRONT: ecco il lyric video di ''Way Of War''
26/09/2025 - 11:24
AMORPHIS: disponibile il lyric video di ''Fog to Fog''
26/09/2025 - 14:09
RAGE: online il video di ''Fire in Your Eyes''
26/09/2025 - 11:38
VULTURE: pubblicano un nuovo singolo
26/09/2025 - 11:47
AEPHANEMER: i dettagli di ''Utopie'' e il singolo ''Le Cimetiere Marin''
ULTIMI COMMENTI
25/09/2010
Articolo
JOHN BONHAM
Bonzo e la bestia
02/12/2013
Articolo
CHRISTIAN METAL ITALIANO
La musica del diavolo o dell'acquasanta?
29/06/2023
Live Report
KISS + SKID ROW - LUCCA SUMMER FESTIVAL
Piazza Napoleone, Lucca (LU), 29/06/2023
29/09/2011
Articolo
NON E' UN PAESE PER METALLARI
Sono stato al Big Four e al Gods, supporto il metal. Ma anche no.
14/08/2025
Live Report
NECRODEATH + MORTUARY DRAPE + DEATHLESS LEGACY + NECROART
Metal Midnight Forest / KaPtura Festival, Piea (AT), 25/07/2025
ULTIMI COMMENTI
90
78
79
94
99
90
86
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     