     
 
IN EVIDENZA
Album

Arjen Anthony Lucassen
Songs No One Will Hear
Autoprodotti

Dax Riggs
7 Songs for Spiders
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/10/25
ARMOURED KNIGHT
The Quest for the Sacred Melody

07/10/25
OCCULT KENJI
Of Gods And Ancestors (Θεών και Προγόνων)

09/10/25
THORONDIR
Wächter Des Waldes

10/10/25
JOHN 5
Ghost

10/10/25
TESTAMENT
Para Bellum

10/10/25
HEADS FOR THE DEAD
Never Ending Night Of Terror

10/10/25
BATTLE BEAST
Steelbound

10/10/25
LES BATARDS DU ROI
Les Chemins de l`Exil

10/10/25
WARRANT
The Speed of Metal

10/10/25
DEAD HEAT
Process of Elimination

CONCERTI

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/10/25
H.E.A.T. + FORMOSA + MIDNIGHT DANGER
ALCATRAZ - MILANO

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
DETTAGLI EVENTO
H.E.A.T. + FORMOSA + MIDNIGHT DANGER
11/10/2025
ALCATRAZ - MILANO
GRUPPI
H.E.A.T. + FORMOSA + MIDNIGHT DANGER
ULTIMI COMMENTI
06/10/2010 - 13:47
GOTTHARD: morto il cantante in incidente stradale
03/10/2025 - 13:53
MEGADETH: ecco la nuova ''Tipping Point''
05/10/2025 - 11:00
MESSA: in streaming il video di ''Reveal''
04/10/2025 - 00:43
AVATAR: i dettagli e il singolo ''Death and Glitz'' dal nuovo ''Don't Go in the Forest''
03/10/2025 - 14:10
LUPPOLO IN ROCK: aggiunte nuove band alla lineup del 2026
03/10/2025 - 13:45
LES BATARDS DU ROI: ascolta il nuovo singolo
01/10/2025 - 19:33
NINE TREASURES: ascolta la nuova ''Until Now''
03/10/2025 - 13:49
HELL IN THE CLUB: in streaming il singolo ''Robert the Doll''
26/09/2025 - 21:29
LUPPOLO IN ROCK: svelate le prime band dell'edizione 2026 del festival cremonese
29/09/2025 - 18:19
SOULFLY: online il videoclip di ''Nihilist''
ULTIMI COMMENTI
26/08/2025
Live Report
BRYAN ADAMS
LUCCA SUMMER FESTIVAL, 27/07/2025
25/09/2010
Articolo
JOHN BONHAM
Bonzo e la bestia
02/12/2013
Articolo
CHRISTIAN METAL ITALIANO
La musica del diavolo o dell'acquasanta?
29/06/2023
Live Report
KISS + SKID ROW - LUCCA SUMMER FESTIVAL
Piazza Napoleone, Lucca (LU), 29/06/2023
29/09/2011
Articolo
NON E' UN PAESE PER METALLARI
Sono stato al Big Four e al Gods, supporto il metal. Ma anche no.
ULTIMI COMMENTI
97
88
100
92
88
88
73
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     