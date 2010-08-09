     
 
Album

Testament
Para Bellum
Autoprodotti

Dax Riggs
7 Songs for Spiders
DISCHI IN USCITA

17/10/25
BIOHAZARD
Divided We Fall

17/10/25
CARACH ANGREN
The Cult of Kariba

17/10/25
ATONEMENT
Ripping Death [Demo]

17/10/25
CORONER
Dissonance Theory

17/10/25
EVOKEN
Mendacium

17/10/25
SINTAGE
Unbound Triumph

17/10/25
INTERNAL BLEEDING
Settle All Scores

17/10/25
TOMBS
Feral Darkness

17/10/25
AN ABSTRACT ILLUSION
The Sleeping City

17/10/25
TRIBAL GAZE
Inveighing Brilliance

CONCERTI

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)

18/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

18/10/25
THE INSPECTOR CLUZO
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

18/10/25
THE DARKNESS
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)

19/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

22/10/25
ARCH ENEMY + AMORPHIS + ELUVEITIE + GATECREEPER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

25/10/25
WIND ROSE + ORDEN OGAN + ANGUS MCSIX
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
DETTAGLI EVENTO
FAETOOTH
21/02/2026
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
GRUPPI
FAETOOTH
NOTE
Prevendite su freakoutbologna.com
Ingresso riservato ai soci AICS
09/08/2010
Articolo
RACCONTARE IL MITO
# 6 - Guns N` Roses, Torino, 1992
14/10/2025
Live Report
OPETH + PAATOS
Alcatraz, Milano, 06/10/2025
30/07/2025
Live Report
IRON MAIDEN + AVATAR
Stadio Euganeo, Padova (PD), 12/07/2025
29/06/2023
Live Report
KISS + SKID ROW - LUCCA SUMMER FESTIVAL
Piazza Napoleone, Lucca (LU), 29/06/2023
26/08/2025
Live Report
BRYAN ADAMS
LUCCA SUMMER FESTIVAL, 27/07/2025
