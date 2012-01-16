     
 
DISCHI IN USCITA

07/11/25
ILDARUNI
Divinum Sanguinem

07/11/25
SLASH
Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival [Live Album]

07/11/25
THE GLOOMY RADIANCE OF THE MOON
As the Stars Shatter in Agony

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge II

07/11/25
VACUA
Mater

07/11/25
AGNOSTIC FRONT
Echoes In Eternity

07/11/25
NOVEMBRE
Words Of Indigo

07/11/25
KOSTNATĚNÍ
Přílišnost (Excess)

07/11/25
ASTRONOID
Stargod

CONCERTI

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
DETTAGLI EVENTO
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
07/03/2026
DEFRAG - ROMA
GRUPPI
CRYPTOSIS +
DISEASE ILLUSION +
EX CINERE RESURGO
NOTE
Apertura: 19:30
Inizio: 20:00
31/10/2025 - 18:30
KREATOR: presentano il nuovo singolo ''Tranenpalast''
30/10/2025 - 11:01
MEGADETH: una data con Anthrax, Black Label Society e Cavalera
31/10/2025 - 18:34
ELECTRIC CALLBOY: pubblicata la clip del singolo ''Tanzneid''
30/10/2025 - 18:23
TYKETTO: nel 2026 il nuovo album
03/10/2025 - 13:53
MEGADETH: ecco la nuova ''Tipping Point''
28/10/2025 - 21:22
A-Z: guarda la clip di ''This Chaotic Symphony''
28/10/2025 - 21:28
MARTROD: i dettagli del disco di esordio
25/10/2025 - 18:56
UNRULY CHILD: è deceduta Marcie Free
27/10/2025 - 22:00
IN AETERNUM: pubblicheranno un nuovo album nel 2026
22/01/2018 - 16:45
JUDAS PRIEST: morto l'ex-batterista Dave Holland
22/04/2016
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 22 - Bulldozer
16/01/2012
Articolo
BURZUM
Ea, Lord of the Depths
28/10/2025
Live Report
THE DARKNESS + DEA MATRONA
Alcatraz, Milano (MI), 16/10/2025
27/05/2018
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 29 - Tank: This Means Metal
14/10/2025
Live Report
OPETH + PAATOS
Alcatraz, Milano, 06/10/2025
