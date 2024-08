LEPROUS: presentato il singolo ''Like A Sunken Ship''

14/08/2024



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 Certo che quando smette con il falsetto e si concede registri più ruvidi le cose si fanno interessanti anche per un brano che in sé non è niente di speciale, anzi decisamente monotono 2 Che pezzo incredibile... Quando esplode emoziona alla grande 1 questi non ne sbagliano UNA!!!!