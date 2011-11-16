LEPROUS: presentato il singolo ''Like A Sunken Ship''

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Rob Fleming
Mercoledì 14 Agosto 2024, 23.56.56
3
Certo che quando smette con il falsetto e si concede registri più ruvidi le cose si fanno interessanti anche per un brano che in sé non è niente di speciale, anzi decisamente monotono
Matteo
Mercoledì 14 Agosto 2024, 23.45.02
2
Che pezzo incredibile... Quando esplode emoziona alla grande
rob83
Mercoledì 14 Agosto 2024, 23.06.26
1
questi non ne sbagliano UNA!!!!
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