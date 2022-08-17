RIPPED TO SHREDS: ascolta la nuova ''Forced Fed''

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16/08/24
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16/08/24
FRANTIC FEST (DAY 2)
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CAPANNONE EX MONTECATINI - BRINDISI
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16/08/24
MARLENE KUNTZ
ACIELOAPERTO, ROCCA MALATESTIANA - CESENA (FC)
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17/08/24
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TIKITAKA VILLAGE, RISTORANTE AGLI AMICI 2 - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
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KINDERGARTEN - MODENA
17/08/24
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ROCK METAL FEST, VIA TARANTO 65 - PULSANO (TA)