GREAT WHITE: addio all'ex-cantante e fondatore Jack Russell

In realtà l\'età media di diagnosi della DCL è oltre i 50 anni, ma i primi sintomi (agitazione nel sonno, disturbo della fase REM) in genere non causano abbastanza preoccupazioni da portare a controlli, visto che riguardano la singola persona, che potrebbe non rendersene conto se non glielo dice qualcun altro. Per l\'atrofia uguale, l\'età media di diagnosi è sempre quella.