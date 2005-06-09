VESTIGE: ascolta il singolo ''Automne Pt. 1'' dal nuovo album

23/08/24
PARALYDIUM
Universe Calls
23/08/24
NILE
The Underworld Awaits Us All
23/08/24
FLESHGOD APOCALYPSE
Opera
23/08/24
MIKE TRAMPA
Songs Of White Lion – Vol. II
23/08/24
SPECTRAL WOUND
Songs of Blood and Mire
23/08/24
STEVE CROPPER AND THE MIDNIGHT HOUR
Friendlytown
23/08/24
SILVERA
World Behind Doors
23/08/24
SIMONE SIMONS
Vermillion
23/08/24
DEMISER
Slave to the Scythe
23/08/24
KINGCROW
Hopium
21/08/24
AMA MUSIC FESTIVAL (day 1)
VILLA CA’ CORNARO – BASSANO DEL GRAPPA (VI)
21/08/24
MILITARIE GUN + LIP CRITIC
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
22/08/24
FESTA BIKERS
VIALE PADANIA 1 - COLOGNO AL SERIO (BG)
22/08/24
MDOU MOCTAR
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
22/08/24
MARLENE KUNTZ
FESTA RADIO ONDA D\'URTO - BRESCIA
22/08/24
MASSIMO SILVERIO
OPERAESTATE - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
23/08/24
DISTORSIONI FEST (day 1)
PALAZZETTO DELLO SPORT TOMMASO VALERIANO - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
23/08/24
NECROT + GUESTS
CPA FI-SUD - FIRENZE
23/08/24
MARLENE KUNTZ
LIGNANO SUNSET FESTIVAL, ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
23/08/24
DAIANA LOU
ANFITEATRO PARCO URBANO - LAVIS (TN)