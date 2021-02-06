SERVANT: ecco ''Temple'' dal prossimo disco

23/08/24
KINGCROW
Hopium
23/08/24
MIKE TRAMPA
Songs Of White Lion – Vol. II
23/08/24
PARALYDIUM
Universe Calls
23/08/24
FLESHGOD APOCALYPSE
Opera
23/08/24
WARLORD
From The Ashes To The Archives – The Hot Pursuit Continues
23/08/24
SPECTRAL WOUND
Songs of Blood and Mire
23/08/24
NILE
The Underworld Awaits Us All
23/08/24
STEVE CROPPER AND THE MIDNIGHT HOUR
Friendlytown
23/08/24
DEMISER
Slave to the Scythe
23/08/24
KNIFE
Live Leather Hounds
23/08/24
DISTORSIONI FEST (day 1)
PALAZZETTO DELLO SPORT TOMMASO VALERIANO - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
23/08/24
NECROT + GUESTS
CPA FI-SUD - FIRENZE
23/08/24
MARLENE KUNTZ
LIGNANO SUNSET FESTIVAL, ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
23/08/24
DAIANA LOU
ANFITEATRO PARCO URBANO - LAVIS (TN)
23/08/24
DISCHARGE + SCHIZO + ADVERSOR
FESTA BIKERS, VIALE PADANIA 1 - COLOGNO AL SERIO (BG)
23/08/24
ROCK INN SOMMA (day 1)
AREA FESTE, VIA ROMA 100 - CASORATE SEMPIONE (VA)
24/08/24
DISTORSIONI FEST (day 2)
PALAZZETTO DELLO SPORT TOMMASO VALERIANO - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
24/08/24
RAW POWER
ROCK IN GENONI, VIA ROMA 4 - GENONI (SU)
24/08/24
NECROT + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CEPPINO (VA)
24/08/24
TYGERS OF PAN TANG + ROD SACRED + ORDALIA + MEGAHERA
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SAN BIAGIO – VILLASOR (SU)