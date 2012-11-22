     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
MegalomanIIum - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/08/24
KINGCROW
Hopium

23/08/24
NILE
The Underworld Awaits Us All

23/08/24
MIKE TRAMPA
Songs Of White Lion – Vol. II

23/08/24
WARLORD
From The Ashes To The Archives – The Hot Pursuit Continues

23/08/24
SPECTRAL WOUND
Songs of Blood and Mire

23/08/24
STEVE CROPPER AND THE MIDNIGHT HOUR
Friendlytown

23/08/24
SILVERA
World Behind Doors

23/08/24
SIMONE SIMONS
Vermillion

23/08/24
PARALYDIUM
Universe Calls

23/08/24
KNIFE
Live Leather Hounds

CONCERTI

23/08/24
DISTORSIONI FEST (day 1)
PALAZZETTO DELLO SPORT TOMMASO VALERIANO - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

23/08/24
NECROT + GUESTS
CPA FI-SUD - FIRENZE

23/08/24
MARLENE KUNTZ
LIGNANO SUNSET FESTIVAL, ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

23/08/24
DAIANA LOU
ANFITEATRO PARCO URBANO - LAVIS (TN)

23/08/24
DISCHARGE + SCHIZO + ADVERSOR
FESTA BIKERS, VIALE PADANIA 1 - COLOGNO AL SERIO (BG)

23/08/24
ROCK INN SOMMA (day 1)
AREA FESTE, VIA ROMA 100 - CASORATE SEMPIONE (VA)

24/08/24
DISTORSIONI FEST (day 2)
PALAZZETTO DELLO SPORT TOMMASO VALERIANO - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

24/08/24
RAW POWER
ROCK IN GENONI, VIA ROMA 4 - GENONI (SU)

24/08/24
NECROT + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CEPPINO (VA)

24/08/24
TYGERS OF PAN TANG + ROD SACRED + ORDALIA + MEGAHERA
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SAN BIAGIO – VILLASOR (SU)
ECLIPSE: presentato il singolo ''Still My Hero''
23/08/2024 - 14:13 (59 letture)

RECENSIONI
84
88
78
ARTICOLI
29/10/2019
Live Report
ECLIPSE + JUNKYARD DRIVE
Legend Club, Milano, 27/10/2019
22/11/2012
Live Report
MELENCOLIA ESTATICA + FROSTMOON ECLIPSE + UMBRA NOCTIS + FUNERA EDO + BLAZE OF SORROW + MALANOCTEM
Frost Black Festival II - CSA Grottarossa, Rimini, 17/11/2012
 
ALTRE NOTIZIE
23/08/2024 - 14:13
ECLIPSE: presentato il singolo ''Still My Hero''
17/07/2024 - 00:26
VALKYRIE`S FIRE: a novembre esce l'EP di debutto ''Ascension'' per Eclipse Records
05/07/2024 - 14:17
ECLIPSE: i dettagli del nuovo album ''MegalomanIIum''
29/05/2024 - 18:08
ECLIPSE: guarda il video del nuovo singolo ''Falling to My Knees''
08/05/2024 - 08:11
FROSTMOON ECLIPSE: ristampano i primi quattro album
29/02/2024 - 16:07
ECLIPSE: a maggio un nuovo singolo, ecco ''Apocalypse Blues''
29/10/2023 - 10:09
DORO: ecco il video di ''Total Eclipse of the Heart''
15/09/2023 - 18:52
ECLIPSE: in streaming il singolo ''Anthem'' da ''Megalomanium''
29/07/2023 - 18:53
ECLIPSE: pubblicano il singolo ''Got It''
30/06/2023 - 15:32
ECLIPSE: ecco il video di ''Hearts Collide''
ULTIME NOTIZIE
23/08/2024 - 14:50
BIG BIG TRAIN: disponibile il primo estratto dal nuovo Live Album
23/08/2024 - 14:46
ARCTIS: a novembre il disco di debutto
23/08/2024 - 14:42
SUOTANA: ecco ''Foreverland'' dal prossimo ''Ounas II''
23/08/2024 - 14:39
KRILLOAN: ascolta la titletrack del nuovo album
23/08/2024 - 14:00
PAGANFEST: nuova edizione nel 2025
22/08/2024 - 22:10
HERIOT: disponibile un brano dal debutto discografico
22/08/2024 - 22:05
SERVANT: ecco ''Temple'' dal prossimo disco
22/08/2024 - 22:02
CEMETERY SKYLINE: in arrivo a ottobre il nuovo album
22/08/2024 - 21:58
LIVLOS: presentano il nuovo singolo
22/08/2024 - 17:06
HAR: tutto il debutto ''Cursed Creation'' in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     