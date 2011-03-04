FLESHGOD APOCALYPSE: disponibile il video di ''Morphine Waltz''

30/08/24
DECEASED
Children of the Morgue
30/08/24
OTHER WORLD
Tenebrous
30/08/24
TO THE GRAVE
Everyone`s A Murderer
30/08/24
OCEANO
Living Chaos
30/08/24
NAILS
Every Bridge Burning
30/08/24
CONCRETE WINDS
Concrete Winds
30/08/24
NORNA
Norna
30/08/24
PHAETHON
Wielder of the Steel
30/08/24
DEMONICAL
Victorious Death - Live in Latin America
30/08/24
ELLENDE
Todbringerin
24/08/24
DISTORSIONI FEST (day 2)
PALAZZETTO DELLO SPORT TOMMASO VALERIANO - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
24/08/24
RAW POWER
ROCK IN GENONI, VIA ROMA 4 - GENONI (SU)
24/08/24
NECROT + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CEPPINO (VA)
24/08/24
TYGERS OF PAN TANG + ROD SACRED + ORDALIA + MEGAHERA
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SAN BIAGIO – VILLASOR (SU)
24/08/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
TRANSUMARE FEST - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
24/08/24
ENFORCER + SABOTAGE + RAZGATE
FESTA BIKERS, VIALE PADANIA 1 - COLOGNO AL SERIO (BG)
24/08/24
ROCK INN SOMMA (day 2)
AREA FESTE, VIA ROMA 100 - CASORATE SEMPIONE (VA)
24/08/24
PUNKREAS + CRANCY CROCK + DIMITRI
BUM BUM FESTIVAL - TRESCORE BALNEARIO (BG)
24/08/24
PINO SCOTTO
LIONS PUB, VIA S. MARTINO 146 - URGNANO (BG)
25/08/24
DISTORSIONI FEST (day 3)
PALAZZETTO DELLO SPORT TOMMASO VALERIANO - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)