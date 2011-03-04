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PALAZZETTO DELLO SPORT TOMMASO VALERIANO - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

24/08/24
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24/08/24
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CAMPO SPORTIVO COMUNALE SAN BIAGIO – VILLASOR (SU)

24/08/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
TRANSUMARE FEST - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

24/08/24
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FESTA BIKERS, VIALE PADANIA 1 - COLOGNO AL SERIO (BG)

24/08/24
ROCK INN SOMMA (day 2)
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24/08/24
PUNKREAS + CRANCY CROCK + DIMITRI
BUM BUM FESTIVAL - TRESCORE BALNEARIO (BG)

24/08/24
PINO SCOTTO
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25/08/24
DISTORSIONI FEST (day 3)
PALAZZETTO DELLO SPORT TOMMASO VALERIANO - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
FLESHGOD APOCALYPSE: disponibile il video di ''Morphine Waltz''
23/08/2024 - 21:31 (52 letture)

RECENSIONI
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10/08/2011
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La genesi di 'Agony' ed alcune curiosità...
07/03/2011
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DYING FETUS + KEEP OF KALESSIN + CARNIFEX + FLESHGOD APOCALYPSE ed altri
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