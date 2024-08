LEGEND CLUB: ammodernamento e inaugurazione a settembre

27/08/2024 - 13:32 (187 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 @Alberto Perché non ha ragione scusa? Al massimo é il tuo commento a non servire ad una mazza 2 Io però Zess non capisco... se neanche ci sei stato, a che serve dire una roba del genere? 1 L\'unica cosa che conta è che l\'audio sia migliorato veramente e nettamente. Chiunque sento mi ha raccontato di roba tragica in quel posto.