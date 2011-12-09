NAILS: ascolta il nuovo album ''Every Bridge Burning''

06/09/24
VESTIGE
Janis
06/09/24
PEELINGFLESH
The G Code
06/09/24
WOLFHEART
Draconian Darkness
06/09/24
ONEIRONAUT
Alien Gnosis
06/09/24
ELEPHANT TREE
Handful of Ten
06/09/24
GOD IS AN ASTRONAUT
Embers
06/09/24
MOGGS MOTEL
Moggs Motel
06/09/24
GOD DETHRONED
The Judas Paradox
06/09/24
CASTLE
Evil Remains
06/09/24
PURE REASON REVOLUTION
Coming Up To Consciousness
31/08/24
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
31/08/24
SUBURBIÆ – UNEXPECTED FEST
ARENA DE CAROLIS, VIA DEL TIRO, TERAMO
31/08/24
ITALIAN METAL HEROES FESTIVAL
SEGNACCO TARCENTO, VIA VITTORIO ALFIERI 52 - TARCENTO (UD)
31/08/24
FESTA ROCK NOVEDRATE (day 2)
FESTA ROCK NOVEDRATE, VIA PIAVE, 1, 22060 NOVEDRATE (CO)
31/08/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
FAT & D\'ACORD FEST, CASTELLI DI LAGNASCO, VIA M. CASTELLI 3 - LAGNASCO (CN)
31/08/24
GIORGIO CANALI & ROSSO FUOCO
BRIANZA VELENOSA FESTIVAL - MUGGIÒ (MB)
31/08/24
MARGINI FEST 3 (day 2)
GIARDINO DEGLI ARCIERI - GROSSETO
31/08/24
GOLDUSK + SEXEPERIENCE + SARCOPHILA
BIRRERIA KAOBA, VIA PIEVE GURATA 6 - CINGIA DE\' BOTTI (CR)
31/08/24
FOLKSTONE + CALICO JACK + HELLFOX
BUM BUM FESTIVAL - TRESCORE BALNEARIO (BG)
31/08/24
LINING REDOX + UNETHICAL DOGMA + ORBITLANE
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)