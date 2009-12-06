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PATTI SMITH
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LIVEVIL FEST, VIA UNITÀ D\'ITALIA - POZZO D\'ADDA (MI)

04/09/24
LIVEVIL FEST
VIA UNITÀ D\'ITALIA - POZZO D\'ADDA (MI)

04/09/24
ELIO E LE STORIE TESE
FORO FESTIVAL, PIAZZA ITALIA - CARMAGNOLA (TO)

05/09/24
PATTI SMITH
ESEDRA DI PALAZZO TE - MANTOVA

05/09/24
CLAUDIA BUZZETTI + HUMULUS + BRACA & THE OSS
ROCK IN RILI - CHIUDUNO (BG)

05/09/24
SHANDON + SPAZIO BIANCO
LIVEVIL FEST, VIA UNITÀ D\'ITALIA - POZZO D\'ADDA (MI)
AGRYPNIE: ascolta il singolo ''Unter Sand'' dal nuovo album ''Erg''
02/09/2024 - 07:55 (80 letture)

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