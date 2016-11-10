KAMPFAR: il bassista Jon Bakker ha lasciato il gruppo

06/09/24
JORDAN RUDESS
Permission to Fly
06/09/24
HELVETETS PORT
Warlords
06/09/24
WOLFHEART
Draconian Darkness
06/09/24
GOD DETHRONED
The Judas Paradox
06/09/24
GOD IS AN ASTRONAUT
Embers
06/09/24
VESTIGE
Janis
06/09/24
IN EXTREMO
Wolkenschieber
06/09/24
COLLAPSED SKULL
Your Father`s Rage Evaporated In The Sun
06/09/24
PURE REASON REVOLUTION
Coming Up To Consciousness
06/09/24
CASTLE
Evil Remains
03/09/24
EUROPE
TRENTINO MUSIC ARENA, VIA DI SAN VINCENZO - TRENTO
03/09/24
EUROPE + GUEST
TRENTO MUSIC ARENA - TRENTO
03/09/24
PATTI SMITH
OSTIA ANTICA FESTIVAL, TEATRO ROMANO - OSTIA ANTICA (RM)
03/09/24
LATENTE + PENZ
LIVEVIL FEST, VIA UNITÀ D\'ITALIA - POZZO D\'ADDA (MI)
04/09/24
LIVEVIL FEST
VIA UNITÀ D\'ITALIA - POZZO D\'ADDA (MI)
04/09/24
ELIO E LE STORIE TESE
FORO FESTIVAL, PIAZZA ITALIA - CARMAGNOLA (TO)
05/09/24
PATTI SMITH
ESEDRA DI PALAZZO TE - MANTOVA
05/09/24
CLAUDIA BUZZETTI + HUMULUS + BRACA & THE OSS
ROCK IN RILI - CHIUDUNO (BG)
05/09/24
SHANDON + SPAZIO BIANCO
LIVEVIL FEST, VIA UNITÀ D\'ITALIA - POZZO D\'ADDA (MI)
06/09/24
2 DAYS PROG +1 (day1)
CAMPO SPORTIVO - REVISATE (NO)