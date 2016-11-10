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04/09/24
ELIO E LE STORIE TESE
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05/09/24
PATTI SMITH
ESEDRA DI PALAZZO TE - MANTOVA

05/09/24
CLAUDIA BUZZETTI + HUMULUS + BRACA & THE OSS
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05/09/24
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06/09/24
2 DAYS PROG +1 (day1)
CAMPO SPORTIVO - REVISATE (NO)
KAMPFAR: il bassista Jon Bakker ha lasciato il gruppo
03/09/2024 - 07:42 (42 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
16/11/2016
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KAMPFAR + NEGURA BUNGET + SELVANS + GUEST
Traffic Club, Roma, 10/11/2016
 
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