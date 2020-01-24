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MARKO HIETALA: ascolta la nuova ''Frankenstein's Wife''
05/09/2024 - 11:20 (140 letture)

HyperX
Giovedì 5 Settembre 2024, 15.32.55
6
Promosso il songwriting diretto e votato all’easy-listening ma Marco suona fastidioso alle mie orecchie. Timbro bruttino.
progster78
Giovedì 5 Settembre 2024, 12.02.21
5
Un saluto al membro del fanclub
fasanez
Giovedì 5 Settembre 2024, 12.00.23
4
Ovviamente mi accodo a @progster78
progster78
Giovedì 5 Settembre 2024, 11.55.02
3
*length
Duke
Giovedì 5 Settembre 2024, 11.49.43
2
....bene...🤟
progster78
Giovedì 5 Settembre 2024, 11.47.44
1
Bel pezzo dalla struttura semplice che ti acchiappa al primo ascolto. Bravo Marko...e adesso tira fuori un full lenght e collabora ancora con Tarja che hai ancora molto da dire.
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