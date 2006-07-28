VESTIGE: tutto il nuovo ''Janis'' in streaming

06/09/24
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Alien Gnosis
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WOLFHEART
Draconian Darkness
06/09/24
GOD IS AN ASTRONAUT
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VESTIGE
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06/09/24
COLLAPSED SKULL
Your Father`s Rage Evaporated In The Sun
06/09/24
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06/09/24
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06/09/24
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05/09/24
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CLAUDIA BUZZETTI + HUMULUS + BRACA & THE OSS
ROCK IN RILI - CHIUDUNO (BG)
05/09/24
SHANDON + SPAZIO BIANCO
LIVEVIL FEST, VIA UNITÀ D\'ITALIA - POZZO D\'ADDA (MI)
06/09/24
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CAMPO SPORTIVO - REVISATE (NO)
06/09/24
SYLVAINE + PONTE DEL DIAVOLO
ZIGGY CLUB - TORINO
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LEGEND CLUB - MILANO
06/09/24
ELIO E LE STORIE TESE
PIAZZA DEL COMUNE - CREMONA
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06/09/24
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FEFFARKHORN FESTIVAL, VIA BORTOLINA - CIMADOLMO (TV)
06/09/24
SEMPRE PEGGIO + MINERS + PRODOTTI LOCALI + DANIELE RIDOLFI
ROCK IN RILI, VIA 20 SETTEMBRE 1 - CHIUDUNO (BG)