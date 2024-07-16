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TRIUMPHER: presentano la titletrack di ''Spirit Invictus''
05/09/2024 - 22:51 (55 letture)

★Andrea★
Giovedì 5 Settembre 2024, 23.33.15
1
Canzone eccelsa. Sembrano i Manowar sotto steroidi. Potentissimi ed epici. Ed il cantante che sembra cresciuto a pane ed Eric Adams.
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