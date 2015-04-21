IMPELLITTERI: tornano con il nuovo ''War Machine'', ascolta un singolo

09/09/24
MINDWARS
V
10/09/24
SPIRIT MOTHER
Trials
13/09/24
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Wounds of Desolation
13/09/24
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The Imperious Horizon
13/09/24
BIG BIG TRAIN
A Flare on the Lens (Live Album)
13/09/24
OCEANS OF SLUMBER
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13/09/24
SATAN
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13/09/24
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13/09/24
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13/09/24
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Ethos
07/09/24
2 DAYS PROG +1 (day2)
CAMPO SPORTIVO - REVISATE (NO)
07/09/24
MOTORPSYCHO
KAREL MUSIC EXPO FESTIVAL - CAGLIARI
07/09/24
SYLVAINE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
07/09/24
METALBURG 2024
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
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CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
07/09/24
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DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
07/09/24
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07/09/24
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LEGEND CLUB - MILANO
07/09/24
JORDAN RAKEI
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
07/09/24
MOTTA
AREA SPORTIVA LOC. PLESOD – CHALLAND-SAINT-ANSELME (AO)