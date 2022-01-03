STORACE: ascolta il nuovo singolo

16/09/24
HUSQWARNAH
Purification Through Sacrifice
20/09/24
UNTO OTHERS
Never, Neverland
20/09/24
ECLIPSE
MegalomanIIum
20/09/24
SERVANT
Death Devil Magick
20/09/24
INVOCATION
The Archaic Sanctuary (Ritual Body Postures
20/09/24
AEVANGELIST
Perdition Ekstasis Meta
20/09/24
KUBLAI KHAN TX
Exhibition Of Prowess
20/09/24
EIHWAR
Viking War Trance
20/09/24
DANGER ZONE
Shut Up
20/09/24
THEIGNS & THRALLS
The Keep and the Spire
14/09/24
MUDHONEY
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE
14/09/24
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL’ADDA (MI)
14/09/24
𝗙𝗥𝗢𝗭𝗘𝗡 𝗖𝗥𝗢𝗪𝗡
ANFITEATRO COMUNALE - MORES (SS)
14/09/24
DEATH OF SUMMER METAL FEST
R&R SPORTING CLUB, VIA CIPRIANI 19 - CONTIGLIANO (RI)
14/09/24
PLAKKAGGIO + DIARIO DI BORDO + MEDIUM BEER + THE USELESS 4
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)
14/09/24
NESTTER DONUTS + FIVE BUCKS + POOPOO TALKS
ARCI PESSINA, VIA S. BERNARDO 17 - CHIARAVALLE (MILANO)
14/09/24
ACQUE SCURE #11
COLLETTIVO ADESPOTA - SARONNO
14/09/24
CONTRASTO + DERIVA + MEGAFAUNA
COOP INFRA, VIA ALESSANDRIA 16 - PIACENZA
14/09/24
ACID BRAINS + MHELA
LIVE CLUB FREESOUND, VIA DI MONTRAMITO 321 - MONTRAMITO (LU)
14/09/24
SBLENDER FEST
ARCI MULINO BRUCIATO - TRUCAZZANO (MI)