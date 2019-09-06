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MAGAZZINI GENERALI - MILANO

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19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

19/09/24
GIANCANE
ARCI BELLEZZA - MILANO

20/09/24
LOGICAL TERROR + SGRANG
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

20/09/24
THE PEAWEES + FERNANDHELL
AUDITORIUM DIALMA RUGGIERO, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 117 - LA SPEZIA
GROZA: tutto il nuovo album ''Nadir'' in streaming
17/09/2024 - 07:49 (22 letture)

Spirit Of The Forest
Martedì 17 Settembre 2024, 8.02.49
1
L\'artwork è molto evocativo ma è BM troppo moderno e improntato al melodico.Non per puristi.
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