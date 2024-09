PANTERA: annunciati i Power Trip come gruppo spalla

17/09/2024 - 08:02 (133 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 No, dissero che avrebbero continuato, anche se non sono mancate le insicurezze. 2 Ma i Power Trip, non avevano detto che non avrebbero continuato, visto che era morto il cantante? Forse mi sbaglio io.. 1 Grandi power trip, felice abbiamo ripreso dopo la mazzata