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20/09/24
THEIGNS & THRALLS
The Keep and the Spire

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17/09/24
THE BLACK ANGELS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

18/09/24
THE HU
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

18/09/24
THE HU + TBA
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

18/09/24
𝐀𝐆𝐑𝐈𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐄 + 𝐕𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐓𝐈𝐍𝐀
ARCI BELLEZZA - MILANO

19/09/24
RICK WAKEMAN
TEATRO CTM - REZZATO (BS)

19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

19/09/24
GIANCANE
ARCI BELLEZZA - MILANO

20/09/24
LOGICAL TERROR + SGRANG
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

20/09/24
THE PEAWEES + FERNANDHELL
AUDITORIUM DIALMA RUGGIERO, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 117 - LA SPEZIA
THE ARMED: in arrivo il nuovo EP ''Everlasting Gaze'', ascolta ''NEW! Christianity''
17/09/2024 - 08:33 (45 letture)

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