THE ARMED: in arrivo il nuovo EP ''Everlasting Gaze'', ascolta ''NEW! Christianity''

20/09/24
MORK
Syv
20/09/24
SERVANT
Death Devil Magick
20/09/24
INVOCATION
The Archaic Sanctuary (Ritual Body Postures
20/09/24
SEETHER
The Surface Seems So Far
20/09/24
KUBLAI KHAN TX
Exhibition Of Prowess
20/09/24
GOD IS WAR
Boogeyman Inc
20/09/24
AEVANGELIST
Perdition Ekstasis Meta
20/09/24
EIHWAR
Viking War Trance
20/09/24
DANGER ZONE
Shut Up
20/09/24
THEIGNS & THRALLS
The Keep and the Spire
17/09/24
THE BLACK ANGELS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
18/09/24
THE HU
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
18/09/24
THE HU + TBA
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
18/09/24
𝐀𝐆𝐑𝐈𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐄 + 𝐕𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐓𝐈𝐍𝐀
ARCI BELLEZZA - MILANO
19/09/24
RICK WAKEMAN
TEATRO CTM - REZZATO (BS)
19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)
19/09/24
GIANCANE
ARCI BELLEZZA - MILANO
20/09/24
LOGICAL TERROR + SGRANG
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
20/09/24
THE PEAWEES + FERNANDHELL
AUDITORIUM DIALMA RUGGIERO, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 117 - LA SPEZIA