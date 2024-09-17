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18/09/24
THE HU
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

18/09/24
THE HU + TBA
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

18/09/24
𝐀𝐆𝐑𝐈𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐄 + 𝐕𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐓𝐈𝐍𝐀
ARCI BELLEZZA - MILANO

19/09/24
RICK WAKEMAN
TEATRO CTM - REZZATO (BS)

19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

19/09/24
GIANCANE
ARCI BELLEZZA - MILANO

20/09/24
LOGICAL TERROR + SGRANG
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

20/09/24
THE PEAWEES + FERNANDHELL
AUDITORIUM DIALMA RUGGIERO, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 117 - LA SPEZIA

20/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
TRAFFIC CLIB - ROMA
DRUG CHURCH: dettagli e singolo del nuovo album ''Prude''
18/09/2024 - 06:58 (41 letture)

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