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MAGAZZINI GENERALI - MILANO

18/09/24
THE HU + TBA
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

18/09/24
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ARCI BELLEZZA - MILANO

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19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

19/09/24
GIANCANE
ARCI BELLEZZA - MILANO

20/09/24
LOGICAL TERROR + SGRANG
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

20/09/24
THE PEAWEES + FERNANDHELL
AUDITORIUM DIALMA RUGGIERO, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 117 - LA SPEZIA

20/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
TRAFFIC CLIB - ROMA
KANONENFIEBER: disponibile il singolo ''Waffenbruder''
18/09/2024 - 18:35 (45 letture)

Cristiano Elros
Mercoledì 18 Settembre 2024, 21.47.32
1
Abbastanza simile ad altre loro tracce, però mi prende lo stesso in qualche modo.
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18/09/2024
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