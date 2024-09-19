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20/09/24
LOGICAL TERROR + SGRANG
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

20/09/24
THE PEAWEES + FERNANDHELL
AUDITORIUM DIALMA RUGGIERO, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 117 - LA SPEZIA

20/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
TRAFFIC CLIB - ROMA

20/09/24
LIP CRITIC
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

20/09/24
LABYRINTH
DRUSO - RANICA (BG)

20/09/24
DEROZER + ANDEAD + VARLENE
IDRO PUNK ROCK FEST, TRIBUNE IDROSCALO - SEGRATE (MI)

20/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
TRAFFIC CLUB - ROMA

20/09/24
GIANCANE
ARCI BELLEZZA- MILANO

20/09/24
SPECTRE + THE TWERKS + CRANKED!
BLACK INSIDE, VIA PRIMO MAGGIO 2 - LONATE CEPPINO (VA)

20/09/24
NAMA DAYS 2024 (day 1)
NAMA BREWING, VIA ROGGIA VIGNOLA 3 –TREVIGLIO (BG)
DEATH THE ONLY IMMORTAL: i dettagli della serata con Sepolcral ed altri
20/09/2024 - 08:46 (12 letture)

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