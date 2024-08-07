EIHWAR: ascolta il nuovo album ''Viking War Trance'' integralmente

20/09/24
MORK
Syv
20/09/24
ECLIPSE
MegalomanIIum
20/09/24
NEPTUNE
End of Time
20/09/24
SERVANT
Death Devil Magick
20/09/24
INVOCATION
The Archaic Sanctuary (Ritual Body Postures
20/09/24
KUBLAI KHAN TX
Exhibition Of Prowess
20/09/24
EIHWAR
Viking War Trance
20/09/24
DANGER ZONE
Shut Up
20/09/24
THEIGNS & THRALLS
The Keep and the Spire
20/09/24
TYPHONIAN
The Gate of the Veiled Beyond
20/09/24
LOGICAL TERROR + SGRANG
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
20/09/24
THE PEAWEES + FERNANDHELL
AUDITORIUM DIALMA RUGGIERO, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 117 - LA SPEZIA
20/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
TRAFFIC CLIB - ROMA
20/09/24
LIP CRITIC
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
20/09/24
LABYRINTH
DRUSO - RANICA (BG)
20/09/24
DEROZER + ANDEAD + VARLENE
IDRO PUNK ROCK FEST, TRIBUNE IDROSCALO - SEGRATE (MI)
20/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
TRAFFIC CLUB - ROMA
20/09/24
GIANCANE
ARCI BELLEZZA- MILANO
20/09/24
SPECTRE + THE TWERKS + CRANKED!
BLACK INSIDE, VIA PRIMO MAGGIO 2 - LONATE CEPPINO (VA)
20/09/24
NAMA DAYS 2024 (day 1)
NAMA BREWING, VIA ROGGIA VIGNOLA 3 –TREVIGLIO (BG)