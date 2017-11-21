     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/09/24
DREAMLESS VEIL
Every Limb of the Flood

20/09/24
INVOCATION
The Archaic Sanctuary (Ritual Body Postures

20/09/24
AEVANGELIST
Perdition Ekstasis Meta

20/09/24
DEFILED
Horror Beyond Horror

20/09/24
DEATHLESS VOID
The Voluptuous Fire of Sin

20/09/24
ESOCTRILIHUM
Do​̈​th​-​Derni​à​lh

20/09/24
HEARTWIND
III

20/09/24
UNTO OTHERS
Never, Neverland

20/09/24
EIHWAR
Viking War Trance

20/09/24
MORK
Syv

CONCERTI

20/09/24
LOGICAL TERROR + SGRANG
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

20/09/24
THE PEAWEES + FERNANDHELL
AUDITORIUM DIALMA RUGGIERO, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 117 - LA SPEZIA

20/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
TRAFFIC CLIB - ROMA

20/09/24
LIP CRITIC
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

20/09/24
LABYRINTH
DRUSO - RANICA (BG)

20/09/24
DEROZER + ANDEAD + VARLENE
IDRO PUNK ROCK FEST, TRIBUNE IDROSCALO - SEGRATE (MI)

20/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
TRAFFIC CLUB - ROMA

20/09/24
GIANCANE
ARCI BELLEZZA- MILANO

20/09/24
SPECTRE + THE TWERKS + CRANKED!
BLACK INSIDE, VIA PRIMO MAGGIO 2 - LONATE CEPPINO (VA)

20/09/24
NAMA DAYS 2024 (day 1)
NAMA BREWING, VIA ROGGIA VIGNOLA 3 –TREVIGLIO (BG)
MORK: il lyric video di ''Holmgang'' dal nuovo album ''Syv''
20/09/2024 - 15:40 (75 letture)

lisablack
Venerdì 20 Settembre 2024, 18.39.32
2
Molto bene... Ora arriva l\'album🤟
Spirit Of The Forest
Venerdì 20 Settembre 2024, 17.13.53
1
Ascoltato tramite mio nipote tecnologico Fixy..Ottimo brano che ripercorre stilemi cari all\'immenso Burzum, per celebrare il lirismo espressivo superiore del Forest Black Metal.
RECENSIONI
74
ARTICOLI
11/06/2019
Intervista
MORK
Sino a quando le persone avranno sentimenti, esisterà il black metal
21/11/2017
Intervista
MORK
La fiamma nera brucia ancora
 
ALTRE NOTIZIE
20/09/2024 - 15:40
MORK: il lyric video di ''Holmgang'' dal nuovo album ''Syv''
16/09/2024 - 08:09
MORK GRYNING: dettagli e singolo del nuovo ''Fasornas tid''
24/07/2024 - 08:07
MORK: dettagli e singolo del nuovo album ''Syv''
04/03/2024 - 10:16
UDAD: la nuova band di Thomas Eriksen dei Mork ha diffuso dettagli e singolo del debutto
24/03/2023 - 13:50
MORK: disponibile il video ufficiale di ''Forført Av Kulden''
10/03/2023 - 14:43
MORK: ascolta ''Tilbake Til Opprinnelsen'' dal nuovo album ''Dypet''
16/01/2023 - 10:27
MORK: i dettagli del nuovo disco ''Dypet''
16/09/2022 - 10:44
MORK: i dettagli del nuovo EP ''Den Svevende Festning''
08/07/2021 - 16:07
MORK: disponibile il video di ''Fodt Til A Herske'' con Dolk dei Kampfar
11/02/2021 - 17:43
MORK: presentano il brano ''Svartmalt''
ULTIME NOTIZIE
20/09/2024 - 16:56
AVATARIUM: il videoclip della titletrack del nuovo album ''Between You, God, The Devil and The Dead'
20/09/2024 - 16:53
DREAMLESS VEIL: ascolta il debutto ''Every Limb of the Flood''
20/09/2024 - 16:47
NIGHTWISH: guarda il video ufficiale di ''Lanternlight''
20/09/2024 - 16:41
WARDRUNA: dettagli e singolo del nuovo album ''Birna''
20/09/2024 - 15:44
ALUNAH: tutto il nuovo ''Fever Dream'' in streaming
20/09/2024 - 15:37
SEVEN KINGDOMS: annunciato l'EP ''The Square'', guarda il video della titletrack
20/09/2024 - 15:30
GLACIAL TOMB: il video ufficiale di ''The Lightless Expanse'' dal nuovo album
20/09/2024 - 11:59
THE DAMNED: ascolta ''Neat Neat Neat'' dal disco dal vivo ''AD 2022 – Live in Manchester''
20/09/2024 - 11:55
CLEANBREAK: ascolta ''Unbreakable'' da ''We Are the Fire''
20/09/2024 - 11:12
DES ROCS: annuncia un nuovo EP e pubblica 'In the Night'' con gli Underoath
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     