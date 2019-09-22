TURBOKILL: ecco il singolo ''Champion'' dall'album omonimo

25/09/24
GALNERYUS
The Stars Will Light the Way
27/09/24
MARCHE FUNEBRE
After The Storm
27/09/24
WEATHER SYSTEMS
Ocean Without A Shore
27/09/24
THE FLIGHT OF SLEIPNIR
Nature`s Cadence
27/09/24
ARS VENEFICIUM
The Lurking Shadow of Death
27/09/24
RICHIE KOTZEN
Nomad
27/09/24
HELLISH GOD
The Advent Of Deathless Chaos Beast
27/09/24
BEWITCHER
Spell Shock
27/09/24
ROLO TOMASSI
Live at Electric Ballroom
27/09/24
STEVE HOWE
Guitarscape
23/09/24
PAIN OF SALVATION + KINGCROW
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
24/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)
24/09/24
PAIN OF SALVATION + KINGCROW
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
24/09/24
KRAANIUM
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
24/09/24
KRAANIUM + KATAPLEXIA + AMPUTATED + ORAL FISTFUCK
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
25/09/24
HAKEN
TEATRO CELEBRAZIONI, VIA SARAGOZZA 234 - BOLOGNA
25/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
LARGO VENUE - ROMA
25/09/24
PAIN OF SALVATION + KINGCROW
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
26/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA
26/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
NOTTETEMPIO - MODENA