TURBOKILL: ecco il singolo ''Champion'' dall'album omonimo

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Guitarscape

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23/09/24
PAIN OF SALVATION + KINGCROW
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

24/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

24/09/24
PAIN OF SALVATION + KINGCROW
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

24/09/24
KRAANIUM
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

24/09/24
KRAANIUM + KATAPLEXIA + AMPUTATED + ORAL FISTFUCK
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

25/09/24
HAKEN
TEATRO CELEBRAZIONI, VIA SARAGOZZA 234 - BOLOGNA

25/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
LARGO VENUE - ROMA

25/09/24
PAIN OF SALVATION + KINGCROW
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

26/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA

26/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
NOTTETEMPIO - MODENA
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