MASTER BOOT RECORD: ascolta ''RAM'' dal nuovo album

25/09/24
GALNERYUS
The Stars Will Light the Way
27/09/24
SERIOUS BLACK
Rise of Akhenaton
27/09/24
BOTTOMLESS / WITCHING HOUR
Graveyard Thunder
27/09/24
INGURGITATING OBLIVION
Ontology of Nought
27/09/24
BEWITCHER
Spell Shock
27/09/24
HELLISH GOD
The Advent Of Deathless Chaos Beast
27/09/24
RICHIE KOTZEN
Nomad
27/09/24
ARS VENEFICIUM
The Lurking Shadow of Death
27/09/24
RIPPED TO SHREDS
Sanshi
27/09/24
WEATHER SYSTEMS
Ocean Without A Shore
25/09/24
HAKEN
TEATRO CELEBRAZIONI, VIA SARAGOZZA 234 - BOLOGNA
25/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
LARGO VENUE - ROMA
25/09/24
PAIN OF SALVATION + KINGCROW
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
26/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA
26/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
NOTTETEMPIO - MODENA
26/09/24
JET
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
26/09/24
VIVALDI METAL PROJECT + POEMISIA
STAZIONE BIRRA, VIA CAPLANICA 178 - ROMA
26/09/24
FAILURE + VIOLENCIA + ESTINZIONE + NGANGA
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
27/09/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA
27/09/24
JET
ORION LIVE CLUB, VIALE J.F. KENNEDY 52 – ROMA