DISENTOMB: ad ottobre il nuovo EP ''Nothing Above'', ascolta ''No God Unconquered''

26/09/2024 - 08:33 (72 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Non malvagi ma al tirar delle somme nulla di particolare. Preferisco altre realtà sul generis. 1 Grandi 🤟🤟