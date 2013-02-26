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UFO ROCK CLUB - MOZZO (BG)

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SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

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VIDI AQUAM
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27/09/24
THE BLUEBEATERS + VALLANZASKA +JAMAICAN MOOD
ENTRATA TRIBUNE IDROSCALO - SEGRATE (MILANO)

27/09/24
EXTREME CONDITION FEST
LA SCINTILLA, STRADA ALBARETO 425/1 - MODENA

27/09/24
DROGATO + SPEEDKOBRA + DRUNKARDS + NECROCENE
BLACK INSIDE, VIA I MAGGIO 2/1 - LONATE CEPPINO (VA)

27/09/24
THE STEMS + REVEREND BEAT-MAN
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
THE BLACK DAHLIA MURDER: il nuovo album ''Servitude'' in streaming
27/09/2024 - 08:12 (52 letture)

RECENSIONI
66
s.v.
70
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50
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85
ARTICOLI
25/08/2018
Live Report
THE BLACK DAHLIA MURDER
Circolo Magnolia, Segrate (MI), 20/08/2018
02/03/2013
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CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
 
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