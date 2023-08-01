NEVER OBEY AGAIN: in streaming un brano dal nuovo album

04/10/24
D-A-D
Speed of Darkness
04/10/24
LIGHT OF THE MORNING STAR
Wings in the Night Sky
04/10/24
1349
The Wolf & The King
04/10/24
WIND ROSE
Trollslayer
04/10/24
HIGH REEPER
Renewed By Death
04/10/24
DEVENIAL VERDICT
Blessing of Despair
04/10/24
MEXICAN STANDOFF
Raiders of the Dutch Rudder
04/10/24
MOTLEY CRUE
Cancelled [EP]
04/10/24
THE NEW ROSES
Attracted to Danger
04/10/24
CORPSEFUCKING ART
Tomatized
28/09/24
NILE + HIDEOUS DIVINITY + INTREPID + MONASTERY
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
28/09/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA
28/09/24
BLOODFEAST 2024
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
28/09/24
𝗩𝗜𝗩𝗔𝗟𝗗𝗜 𝗠𝗘𝗧𝗔𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗖𝗧
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
28/09/24
ROSANF?
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
28/09/24
ABBIE FALLS + THE SILENCE BETWEEN US + NOBODY HAS HEART
CIRCOLO ARCI ZU, BORGO SANTA CATERINA 1 VIA BIXIO - (PARMA)
28/09/24
ABBIE FALLS + THE SILENCE BETWEEN US + NOBODY HAS HEART
CIRCOLO ARCI ZU, BORGO SANTA CATERINA 3 - PARMA
28/09/24
VISION DIVINE + AVELION + guest
LEGEND CLUB - MILANO
28/09/24
IN THE BEST TRADITION FESTIVAL
PIN UP CLUB, VIA FRANCIA 12 - MOSCIANO SANT\'ANGELO (TE)
28/09/24
CAPITO SETTEMBRE FEST
BUNKER JUGENDTREFF - BOLZANO