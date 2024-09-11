NATIONWIDE: disponibile un brano dal nuovo album

04/10/24
D-A-D
Speed of Darkness
04/10/24
DRUG CHURCH
Prude
04/10/24
UNDEATH
More Insane
04/10/24
CORPSEFUCKING ART
Tomatized
04/10/24
WIND ROSE
Trollslayer
04/10/24
HIGH REEPER
Renewed By Death
04/10/24
MOTLEY CRUE
Cancelled [EP]
04/10/24
DEVENIAL VERDICT
Blessing of Despair
04/10/24
LIGHT OF THE MORNING STAR
Wings in the Night Sky
04/10/24
MAUL
In the Jaws of Bereavement
29/09/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA
29/09/24
MATINÈE HC
COA T28, VIA DEI TRANSITI 28 - MILANO
29/09/24
SILENZIO PROFONDO
I VIZI DEL PELLICANO, VIA RONCHI FOSDONDO 11 - CORREGGIO (RE)
01/10/24
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 – (ROMA)
01/10/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA
01/10/24
KALANDRA + LILI REFRAIN
ZIGGY CLUB - TORINO
01/10/24
JOSEPH ARTHUR
GERMI, VIA CICCO SIMONETTA 14/A - MILANO
02/10/24
BLACKBERRY SMOKE
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
02/10/24
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
TEATRO DAL VERME, VIA S. GIOVANNI SUL MURO 2 - MILANO
02/10/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA