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04/10/24
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Speed of Darkness

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Prude

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Renewed By Death

04/10/24
MOTLEY CRUE
Cancelled [EP]

04/10/24
DEVENIAL VERDICT
Blessing of Despair

04/10/24
LIGHT OF THE MORNING STAR
Wings in the Night Sky

04/10/24
MAUL
In the Jaws of Bereavement

CONCERTI

29/09/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA

29/09/24
MATINÈE HC
COA T28, VIA DEI TRANSITI 28 - MILANO

29/09/24
SILENZIO PROFONDO
I VIZI DEL PELLICANO, VIA RONCHI FOSDONDO 11 - CORREGGIO (RE)

01/10/24
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 – (ROMA)

01/10/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA

01/10/24
KALANDRA + LILI REFRAIN
ZIGGY CLUB - TORINO

01/10/24
JOSEPH ARTHUR
GERMI, VIA CICCO SIMONETTA 14/A - MILANO

02/10/24
BLACKBERRY SMOKE
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

02/10/24
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
TEATRO DAL VERME, VIA S. GIOVANNI SUL MURO 2 - MILANO

02/10/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA
NATIONWIDE: disponibile un brano dal nuovo album
29/09/2024 - 12:16 (54 letture)

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